3. Liga im Liveticker: VfB Lübeck gegen TSV 1860 - Spielabsage droht

"Man kann es drehen und wenden wie man will, ich kann nichts Positives finden", sagte ein angefressener Michael Köllner nach dem 0:1 gegen den FSV Zwickau am Sonntag. Es war die erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge - und ein unnötiger Dämpfer im Aufstiegskampf. Torhüter Marco Hiller schickte im Anschluss direkt eine Kampfansage an den nächsten Gegner VfB Lübeck. Es müsse "unser Anspruch" sein, zur Wiedergutmachung einen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht einzufahren, so Hiller: "Dann sollen sich unsere Fans wieder über einen Dreier freuen." Ob das gelingt, erfahren Sie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!