3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Hansa Rostock live

Auf die Chance zur Wiedergutmachung mussten die Löwen aufgrund der witterungsbedingten Absage der Partie beim VfB Lübeck länger warten als erhofft: Zwei Wochen nach der unnötigen 0:1-Niederlage gegen den FSV Zwickau empfängt das Team von Trainer Michael Köllner Hansa Rostock zum Traditions-Duell in der 3. Liga. Die Kogge liegt derzeit mit 35 Punkten zwei Zähler hinter dem Tabellendritten TSV 1860 – die Partie der Ex-Bundesligisten wird für beide Teams also eine wichtige im Aufstiegskampf. Können die Löwen ihren Platz in der Spitzengruppe verteidigen oder setzt es den zweiten Dämpfer in Folge? Verfolgen Sie die Partie am Samstag, 13. Februar, im AZ-Liveticker!