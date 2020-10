Liveticker zur 3. Liga: Hansa Rostock gegen TSV 1860

Nach dem 4:1-Heimerfolg gegen den VfB Lübeck reist der TSV 1860 am Samstag als Spitzenreiter zu Hansa Rostock und will dort die Tabellenführung verteidigen. Die Hanseaten belegen mit drei Punkten weniger auf dem Konto Rang sieben in der 3. Liga. In Rostock erwartet die Löwen eine große Kulisse - insgesamt sind für das Spiel 7.500 Fans zugelassen, natürlich ausnahmslos die des Ostsee-Klubs.