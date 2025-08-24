3. Liga im Liveticker: Alemannia Aachen gegen TSV 1860 München – Sechzig siegt dank spätem Doppelschlag

Neben dem Langzeitverletzten Morris Schröter werden gegen Aachen auch Philipp Maier und Emre Erdogan ausfallen, beide fehlten krank im Training: "Prinzipiell muss nicht viel geändert werden. Wir sind aber mit der einen oder anderen Position nicht vollauf zufrieden", stellte Patrick Glöckner auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar.