3. Liga im Liveticker: Alemannia Aachen gegen TSV 1860 München – Sechzig siegt dank spätem Doppelschlag

Spielende
Schluss! Die Löwen gewinnen dank eines späten Doppelschlags mit 2:0 bei Alemannia Aachen. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!
Schluss! Die Löwen gewinnen dank eines späten Doppelschlags mit 2:0 bei Alemannia Aachen. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!
Nach dem Doppelschlag der Sechzger leeren sich die Ränge. Aachen bleibt - Stand jetzt - bei einem Punkt aus den ersten drei Spielen. Die Löwen erhöhen ihr Punktekonto auf sieben.
Es wurden übrigens sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt.
Tor! 0:2 - David Philipp
Und gleich das 2:0 hinterher! Volland mit einer tollen Flanke von der linken Seite auf Philipp. Der nimmt den Ball stark mit der Brust an und zieht mit links ab. Der Schuss wird noch abgefälscht und ist daher unhaltbar für Olschowsky!
Tor! 0:1 - Patrick Hobsch
Tooooooor für die Löwen! Jacobsen steckt durch in den Strafraum zu Volland, der eigentlich abschließen will, aber abgeblockt wird. Der Ball landet genau bei Hobsch, der Olschowsky im Eins-gegen-Eins keine Chance lässt und die Kugel über den Innenpfosten im Tor unterbringt.
Ademi wird im Fallen versehentlich von Hobsch am Kopf getroffen und muss behandelt werden.
Auswechslung TSV 1860 München - Kilian Jakob kommt für Manuel Pfeifer
Auswechslung TSV 1860 München - Max Christiansen kommt für Tunay Deniz
Gelbe Karte für Faton Ademi
Pfeifer versucht es aus der Distanz, schießt aber weit übers Tor.
Es bleibt weiter eine zerfahrene Partie, wirkliche Struktur gibt es bei beiden Mannschaften nicht. Wenn hier für jemanden noch etwas geht, dann über einen Lucky Punch.
Auswechslung Alemannia Aachen - Pierre Nadjombe kommt für Marc Richter
Auswechslung Alemannia Aachen - Sasa Strujic kommt für Matti Wagner
Auswechslung Alemannia Aachen - Kwasi Okyere Wriedt kommt für Fabio Torsiello
Verlaat kommt nach einer Freistoß-Flanke von Deniz zum Kopfball, bringt die Kugel aber nicht aufs Tor.
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Florian Niederlechner
Gelbe Karte für Danilo Wiebe
Noch macht sich die Überzahl hier nicht bemerkbar. Mal schauen, ob die Löwen noch Kapital daraus schlagen können.
Scepanik kommt nach einer Flanke von links zum Abschluss, trifft die Kugel aber nicht richtig. Kein Problem für Dähne.
Gelbe Karte für Jeremias Lorch
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für Tim Danhof
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Sigurd Haugen
Gelb-rote Karte für Gianluca Gaudino
Gaudino fliegt! Der Mittelfeldspieler hat schon in der ersten Halbzeit Gelb gesehen und stellt nun Niederlechner das Bein. Kampka zückt die Ampel-Karte - Sechzig nun fast eine halbe Stunde in Überzahl!
Gute Bewegung von Pfeifer, der auf linksaußen einen Haken am Gegner vorbei schlägt, mit seiner Flanke aber keinen Abnehmer findet.
Glück für die Löwen: Scepanik schlenzt den fälligen Freistoß halbhoch in die Mauer. Verlaat ist mittlerweile wieder zurück auf dem Platz.
Verlaat hat sich bei dem Foul auch noch selbst weh getan und muss behandelt werden.
Ganz brenzlige Szene! Die Löwen verlieren vor dem eigenen Strafraum den Ball. Verlaat rutscht noch weg, spurtet aber Torsiello hinterher und stellt ihm von hinten das Bein. Schiedsrichter Kampka entscheidet auf Freistoß. Das wäre um Haaresbreite ein Elfmeter gewesen!
Niederlechner hat auf dem rechten Flügel etwas Platz. Der Angreifer findet mit seiner Flanke aber keinen Abnehmer.
Ein Leckerbissen ist das Ganze hier auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht. Den Löwen fehlt nach vorne weiter die Genauigkeit.
Der erste Abschluss der zweiten Hälfte geht an die Löwen, doch der Versuch von Deniz geht weit übers Tor.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Sechzig stößt die zweite Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang Nummer eins. Beide Teams gehen torlos in die Kabine.
Die Nachspielzeit beträgt zwei Minuten...
Gelbe Karte für Tunay Deniz
Brenzlige Szene: Die Löwen sind weit aufgerückt und werden mit einem langen Ball überwunden. Jacobsen köpft die Kugel im Laufduell mit Torsiello zurück zu Dähne, doch die Rückgabe gerät fast etwas zu kurz. Dähne ist aber gerade noch vor Torsiello da und klärt.
Gelbe Karte für Gianluca Gaudino
Gaudino versucht es aus der Distanz mit dem schwächeren Linken, aber der Schuss geht deutlich drüber.
Jacobsen führt einen Freistoß im Mittelfeld schnell aus und bedient Niederlechner, der aus spitzem Winkel abzieht. Olschowski ist zur Stelle und wehrt zur Ecke ab.
Gaudino erobert an der linken Eckfahne den Ball und bedient Scepanik. Dessen Schuss fliegt aber in hohem Bogen knapp über das Tor.
Lurch hat vor dem Strafraum viel Platz und hämmert einfach drauf. Der Ball kommt zwar relativ zentral, flattert aber ordentlich. Dähne packt trotzdem sicher zu.
Torsiello liegt im Mittelfeld auf dem Boden und hält sich das Knie. Der Angreifer muss behandelt werden.
Gaudino steckt den Ball auf links durch zu Ademi, der sofort abschließt. Der Schuss stellt für Dähne aber kein Problem dar.
Ganz starke Aktion von Pfeifer, der Richter auf der linken Seite den Ball abluchst, ins Dribbling geht und Volland bedient. Dessen Schuss wird aber nicht gefährlich.
Die Aachener kombinieren sich gut in den Strafraum der Sechzger. Am Ende wird Ademi aber etwas zu weit nach außen abgetrieben. Seinen Flachpass vors Tor ist leichte Beute für Dähne.
Haugen wird im Mittelfeld zu Boden gerissen. Kampka gibt das Foul, lässt die Karte aber stecken. Die anschließende Freistoß-Flanke von Deniz bleibt ungefährlich.
Jetzt mal ein langer Ball in die Spitze zu Niederlechner, doch der kann die Kugel nicht festmachen.
Unglückliche Aktion: Torsiello steigt Dähne im Vorbeilaufen unabsichtlich auf den Fuß. Der Löwen-Schlussmann humpelt kurz, kann aber ohne Behandlung weiterspielen.
Verlaat fälscht einen Torsiello-Schuss ins Toraus ab. Die anschließende Ecke wird aber nicht gefährlich.
Die Löwen haben mit der Druckphase der Hausherren bislang noch ihre liebe Mühe. In den ersten Minuten fehlt es an Präzision, nach vorne geht noch wenig.
Angefeuert vom frenetischen Publikum im Tivoli starten die Aachener druckvoll und gehen früh drauf.
Scepanik schlägt eine erste Flanke von rechts in den Löwen-Strafraum. Dähne ist zur Stelle und faustet den Ball weg.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Aachen stößt das Traditionsduell an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Robert Kampka betreten beide Teams den Platz im Tivoli - gleich geht's los!
Löwen-Coach Glöckner warnt trotz des schwierigen Saisonstarts vor dem heutigen Gegner: "Wir gehen von einem hohen Angriffspressing aus. Aachen wird sicher aggressiv sein, wenn wir im Ballbesitz sind. Sie haben ein hohes Anlaufverhalten mit einer guten Ballzirkulation."
Im Vergleich zu den Löwen sind die Aachener deutlich holpriger in die Saison gestartet. Aus den ersten beiden Spielen gegen Osnabrück und Hoffenheim II gab es lediglich einen Zähler.
Die Aufstellung ist da! Patrick Glöckner nimmt im Vergleich zum 3:1-Sieg im letzten Ligaspiel gegen Osnabrück keine Änderungen vor und schickt folgende Startelf in Aachen auf den Platz:
Dähne - Danhof, Voet, Verlaat, Dulic, Pfeifer - Jacobsen, Deniz, Volland - Haugen, Niederlechner
Die Sechzger können sich auch in Aachen auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Insgesamt sind rund 2000 Gästekarten nach München gegangen.
Neben dem Langzeitverletzten Morris Schröter werden gegen Aachen auch Philipp Maier und Emre Erdogan ausfallen, beide fehlten krank im Training: "Prinzipiell muss nicht viel geändert werden. Wir sind aber mit der einen oder anderen Position nicht vollauf zufrieden", stellte Patrick Glöckner auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar.
Damit die Mannschaft in Aachen möglichst fit ist, hat sich Sportchef Christian Werner etwas besonderes ausgedacht: Erstmals seit langem reist der Löwen-Tross mal wieder per Flugzeug zu einem Auswärtsspiel. Flugreisen waren vom ehemaligen Finanz-Boss Oliver Mueller aus Kostengründen eingestellt worden.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Aachen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!