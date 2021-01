3. Liga im Liveticker: 1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 am Mittwoch live

Englische Woche in der 3. Liga: Am Mittwoch gastiert der TSV 1860 beim 1. FC Magdeburg. Nach dem Dämpfer im Aufstiegsrennen gegen den SV Meppen (1:1) wollen die Löwen beim Tabellensiebzehnten wieder einen Dreier einfahren. "Wir müssen einige Dinge besser machen als gegen Meppen. Jeder muss die Konsequenz im Spiel zeigen und den Eindruck erwecken, dass wir mit aller Gewalt gewinnen wollen", meinte Trainer Michael Köllner vor der Partie. Nicht mit dabei sein wird neben Quirin Moll (Kreuzbandriss) auch Kapitän Sascha Mölders, der eine Gelbsperre absitzt. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!