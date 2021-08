DFB-Pokal im Liveticker: TSV 1860 gegen SV Darmstadt 98 - Freitag live

Am Freitagabend wird es ernst für den TSV 1860: Um 20.45 Uhr ist Zweitligist SV Darmstadt 98 in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast im Grünwalder Stadion. In der vergangenen Saison kamen die Sechzger gegen Eintracht Frankfurt trotz starker Leistung nicht über ein 1:2 hinaus - klappt es dieses Mal mit dem Weiterkommen? Die jüngsten Leistungen sprechen jedenfalls für die Löwen: Das Team von Michael Köllner holte aus den ersten beiden Saisonspielen immerhin vier Punkte - für die Lilien setzte es zwei Niederlagen. Ob die Sechzger den Schwung mitnehmen können, erfahren Sie am Freitagabend ab 20.45 Uhr im AZ-Liveticker!