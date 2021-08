DFB-Pokal im Liveticker: Bremer SV gegen FC Bayern München - heute live

Stolpern verboten! Am Mittwochabend steht für den FC Bayern in der 1. Runde des DFB-Pokals die Pflichtaufgabe bei Fünftligist Bremer SV an. Ursprünglich hätte die Partie schon im Juli stattfinden sollen, musste allerdings aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Bremern verschoben werden. Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus bei Holstein Kiel in der Vorsaison wollen die Münchner in diesem Jahr wieder um den Titel mitspielen. Auch Trainer Julian Nagelsmann hat mit dem Wettbewerb noch eine Rechnung offen. Im Finale der vergangenen Saison setzte es für den 34-Jährigen, der seinerzeit noch bei RB Leipzig an der Seitenlinie stand, eine böse 1:4-Klatsche. Zeit zur Wiedergutmachung für Mannschaft und Trainer! Ob dies gelingt, erfahren Sie heute Abend ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker!