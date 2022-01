DFB-Pokal-Achtelfinale im Liveticker: TSV 1860 München gegen Karlsruher SC

Beim TSV 1860 geht es Schlag auf Schlag: Am vergangenen Wochenende feierten die Löwen noch einen spektakulären 3:2-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden, nun steht am Dienstagabend bereits die nächste Aufgabe an. Und was für eine! Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfangen die Sechzger den Karlsruher SC. Der Zweitligist geht natürlich als Favorit in die Partie, doch mit Darmstadt und Schalke haben die Löwen bereits zwei Zweitligisten aus dem Turnier geworfen. Bleibt 1860 der Zweitliga-Schreck im Pokal? Anpfiff der Partie im Grünwalder Stadion ist um 18.30 Uhr.