Champions League im Liveticker: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München  Viertelfinal-Rückspiel live

Drei Tage nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen Union Berlin geht es für den FC Bayern wieder in der Champions League weiter. Am Dienstag müssen die Münchner im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ran. Nach der 2:3-Pleite im Hinspiel wird es für den Titelverteidiger alles andere als eine leichte Aufgabe, die Flick-Elf muss in Paris mindestens zwei Tore für den Traum vom Halbfinale schießen. Zudem haben die Bayern mit großen Personalsorgen zu kämpfen, etliche Spieler stehen am Dienstag nicht zur Verfügung. Verfolgen Sie die Partie ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!