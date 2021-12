Achtelfinal-Auslosung der Champions League im Ticker zum Nachlesen: Nachbarschaftsduell! Bayern mit Losglück

Was bedeutet die Neuauslosung für die Bayern? In der ersten Runde hatten die Münchner mit Atlético Madrid einen traditionell extrem unangenehmen Gegner erwischt, sind aber immerhin Paris Saint-Germain und Titelverteidiger FC Chelsea aus dem Weg gegangen. In der zweiten Losung drohen die beiden Schwergewichte nun also erneut, unter den sieben potenziellen Gegnern befinden sich etwa mit Villarreal, Sporting oder Red Bull Salzburg aber auch deutlich leichtere Lose. Ob die Münchner von der erneuten Ziehung profitieren, wird sich dann in einer guten Dreiviertelstunde zeigen.