Achtelfinal-Auslosung der Champions League im Liveticker: Auf wen trifft der FC Bayern?

Erst zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie hat der FC Bayern eine Gruppenphase in der Champions League mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen abgeschlossen. Damit haben sich die Münchner noch vor Benfica Lissabon und dem FC Barcelona, der in beiden Spielen problemlos mit 3:0 geschlagen wurde, für das Achtelfinale qualifiziert. Trotz des Gruppensieges droht in der Runde der letzten 16 allerdings so manches Hammerlos - potenzielle Gegner sind Paris Saint-Germain oder Titelverteidiger FC Chelsea.