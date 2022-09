Bundesliga im Liveticker: Union Berlin gegen FC Bayern – Samstag live

Nächstes Topspiel für den FC Bayern! Nach dem ersten Punktverlust der noch jungen Saison am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) steht am Samstagnachmittag erneut ein Duell gegen den Tabellenzweiten an – dieses Mal geht es zu Union Berlin. Die "Eisernen" haben einen bemerkenswerten Start in die Spielzeit hingelegt und sind mit zehn Zählern derzeit punktgleich mit dem deutschen Rekordmeister. Verfolgen Sie die Partie der Bayern bei Union Berlin am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!