Bundesliga im Liveticker: Union Berlin gegen FC Bayern München live

Wie reagiert der FC Bayern auf die Pokal-Schmach? Nur wenige Tage nach der 0:5-Klatsche bei Borussia Mönchengladbach und dem damit verbundenem Aus im DFB-Pokal sind die Münchner wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag wartet das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Union Berlin.

Mit einem Sieg in der Hauptstadt möchte sich der deutsche Rekordmeister für den Auftritt am Mittwochabend ein wenig rehabilitieren und die Spitzenposition in der Liga weiter festigen. Ob Coach Julian Nagelsmann in Berlin wieder auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch ungewiss. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!