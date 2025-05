Bundesliga-Liveticker: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern – FCB feiert souveränen Sieg

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund will sich vor dem Spiel in Sinsheim nicht mehr zur Reise der Bayern äußern: "Da wurde jetzt schon viel darüber geredet und viel diskutiert. Wichtig ist, dass wir heute ein gutes Spiel machen." Die Brisanz hinter der ganzen Thematik ist auch deshalb so hoch, weil der Gegner - die TSG Hoffenheim - auch am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt in der Fußballbundesliga zittern muss.