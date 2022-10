Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen SC Freiburg – Sonntag live

Mit einem 4:2 gegen Viktoria Pilsen hat der FC Bayern den Einzug ins Achtelfinale am Mittwochabend vorzeitig perfekt gemacht. Die Bilanz in der Champions League ist nach vier Siegen aus vier Spielen makellos – im Gegensatz zu der in der Bundesliga: Mit 16 Punkten nach neun Spieltagen sind die Münchner derzeit nur Dritter. Zwei Zähler vor dem deutschen Rekordmeister liegt der Tabellenzweite SC Freiburg, der am Sonntagabend zum direkten Verfolger-Duell in die Allianz Arena kommt.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker!