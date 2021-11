Bundesliga im Liveticker: FC Augsburg gegen FC Bayern München - Freitag live

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Am Freitagabend eröffnet der Rekordmeister den 12. Spieltag mit dem bayerischen Derby beim FC Augsburg. Die Münchner hatten zuletzt mit Corona-Sorgen zu kämpfen, nachdem Niklas Süle positiv getestet worden war und sich vier weitere Spieler in Quarantäne begeben mussten. Bis auf den infizierten Süle konnten sich die anderen isolierten Stars am Dienstag allerdings freitesten und werden für die Partie beim Tabellensechzehnten wohl wieder zur Verfügung stehen. Verfolgen Sie die Partie der Bayern in Augsburg am Freitagabend ab 20.30 Uhr live!