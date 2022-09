Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen – Freitag live

Nach der Länderspielpause eröffnet der FC Bayern zuhause den achten Spieltag in der Bundesliga. Gegner ist Bayer 04 Leverkusen. Weder den Münchnern noch der Werkself ist der Start in die neue Saison wirklich geglückt: Die Bayern stehen nach vier sieglosen Spielen in Folge aktuell nur auf Platz fünf, Leverkusen hat nach sieben Spielen gar nur fünf Punkte auf dem Konto – macht aktuell Platz 15. Krisen-Duell in der Allianz Arena! Wer am Freitagabend gewinnen sollte, verschafft sich etwas Luft in der angespannten Lage, für den Verlierer wird die Luft hingegen deutlich dünner. Bayern gegen Bayer – verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker.