Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen - Samstag live

Spitzenspiel in der Bundesliga! Am kommenden Samstag empfängt der FC Bayern Bayer Leverkusen in der Allianz Arena. Die Werkself hat zuletzt furios aufgespielt und aus den vergangenen sechs Spielen fünf Siege geholt, mit 63 Treffern stellen die Rheinländer zudem nach dem BVB und dem FC Bayern die beste Offensive der Liga. Die Bayern bangen vor dem Topspiel um einen Einsatz von Niklas Süle, der unter der Woche aufgrund von Rückenproblemen mit dem Training aussetzen musste. Sicher fehlen werden Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung), Lucas Hernánez (Gelbsperre) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss).

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr live!