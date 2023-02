Der FC Bayern ist wieder in der Spur! Das 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris war der vierte Pflichtspiel-Erfolg in Serie für die Münchner. Am Samstag gilt es in der Bundesliga nachzulegen! Die Bayern sind im Traditionsduell bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Gegen die Fohlen hatte der deutsche Rekordmeister zuletzt seine liebe Mühe, in den letzten vier Spielen gab es keinen Sieg für den FC Bayern.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!