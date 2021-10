Bundesliga im Liveticker: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München  Sonntag live

Trotz der ersten Saisonpleite gegen Eintracht Frankfurt (1:2) ist der FC Bayern als Tabellenführer in die Länderspielpause gegangen. Allerdings nun punktgleich mit Bayer 04 Leverkusen, gegen die es nun am kommenden Bundesligaspieltag zum direkten Aufeinandertreffen kommt. Am Sonntag sind die Münchner zu Gast in der BayArena und wollen mit einem Sieg gegen Leverkusen die Spitzenposition verteidigen. Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!