3. Liga im Liveticker: Würzburger Kickers gegen TSV 1860 live

Das letzte Spiel des Jahres steht an, der TSV 1860 schließt am Montagabend den 20. Spieltag in der 3. Liga ab. Gegner sind die Würzburger Kickers, die aktuell nur Tabellenvorletzter sind. Die Löwen, aktuell Elfter, wollen nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund II nun den zweiten Erfolg in Folge einfahren. Verzichten muss Trainer Michael Köllner dabei jedoch auf Merveille Biankadi und sehr wahrscheinlich auch auf Spielmacher Richard Neudecker, der Probleme mit den Mandeln hat. Anpfiff der Partie in Würzburg ist am Montagabend um 19 Uhr.