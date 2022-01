3. Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen TSV 1860 München  Sonntag live

Nachdem die Spiele gegen Türkgücü und Kaiserslautern aufgrund des Corona-Ausbruchs beim TSV 1860 abgesagt werden mussten, steigen die Löwen am Sonntag wieder in den Spielbetrieb ein. Das Team von Trainer Michael Köllner, der sich am Freitag aus seiner Quarantäne freigetestet hat, ist zu Gast bei Viktoria Köln. Mit welchem Kader die Sechzger in die Domstadt reisen werden, ist aber noch offen. Noch hofft Köllner darauf, dass sich auch am Samstag weitere Spieler freitesten können. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr!