3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen VfB Oldenburg - Samstag live

Nach der ernüchternden 0:3-Niederlage im DFB-Pokal am Freitag gegen Borussia Dortmund geht es für den TSV 1860 in der Liga weiter. Am 2. Spieltag kommt Aufsteiger VfB Oldenburg ins Grünwalder Stadion. Zum Auftakt in die neue Saison, die ganz im Zeichen des Aufstiegs stehen soll, feierten die Löwen einen spektakulären 4:3-Sieg bei Dynamo Dresden. Gegen Oldenburg wird 1860 auf Top-Torjäger Marcel Bär (Fußverletzung) und Semi Belkahia (Oberschenkel) verzichten müssen.

Verfolgen Sie die Partie der Löwen gegen Oldenburg am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!