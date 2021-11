Es geht wieder bergauf beim TSV 1860! Nach dem 3:2-Erfolg gegen Havelse und dem zweiten Liga-Sieg in Serie haben die Löwen den Sprung zurück in die obere Tabellenhälfte geschafft. Aktuell belegt die Mannschaft von Trainer Michael Köllner Rang neun in der 3. Liga. Am Dienstag besteht nun erneut die Chance, in der Tabelle Boden gut zu machen. Im Nachholspiel empfängt Sechzig den Tabellenvierten SV Waldhof Mannheim auf Giesings Höhen. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!