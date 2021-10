3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim live

Nach dem 3:2-Erfolg im Toto-Pokal gegen den TSV Buchbach wollen die Löwen unbedingt auch wieder in der Liga dreifach punkten. Der TSV 1860 wartet nun mehr seit sechs Spieltagen auf einen Sieg. Am Samstag empfangen die Löwen nun den Tabellendritten SV Waldhof Mannheim auf Giesings Höhen. Die Vorbereitung bei den Gästen läuft allerdings alles andere als geplant, ein Teil der Mannschaft befindet sich aufgrund positiver Corona-Fälle in Quarantäne.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im Liveticker!