3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen SV Meppen - Samstag live

Weiter geht's für den TSV 1860: Nach einer spielfreien Woche empfangen die Löwen am kommenden Samstag den SV Meppen im Grünwalder Stadion. Das Team von Trainer Rico Schmitt ist mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen nur unwesentlich besser in die Saison gestartet als Sechzig (neun Punkte) und erkämpfte sich zuletzt einen 1:0-Sieg beim noch punktlosen Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse. Die Löwen, die am vergangenen Spieltag nach starker Leistung bei Eintracht Braunschweig den Last-Minute-Ausgleich hinnehmen mussten, wollen vor heimischer Kulisse den nächsten Dreier einfahren, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. Ob das gelingt, erfahren Sie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!