3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg live

Nach der Länderspielpause rollt der Ball in der 3. Liga endlich wieder! Am Samstag empfängt der TSV 1860 im Kellerduell den MSV Duisburg auf Giesings Höhen. Mit 17 Zählern stehen die Löwen, bei einem Nachholspiel in der Hinterhand, auf Platz 16 und liegen nur noch einen Rang über dem Strich. Die Zebras sind mit einem Punkt weniger auf dem Konto Tabellenachtzehnter. Marius Willsch könnte nach monatelanger Leidenszeit gegen Duisburg erstmals wieder in der Startelf stehen. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!