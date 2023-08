3. Liga im Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen VfB Lübeck – Endstand 1:2

Schöner Sprint von Vrenezi übers halbe Feld. Am Ende ist sein Pass nicht gut genug. Der Ball bleibt in den Reihen der Löwen. Zwarts verfummelt sich am Elfmeterpunkt. Hat Manni Starke nicht mal wieder Lust auf einen Sonntagsschuss? Spielerisch geht nämlich gerade nicht viel und so gaaanz langsam wird das Publikum unruhig.