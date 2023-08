Verträge unterschrieben: TSV 1860 sucht neuen Namen für Kult-Kneipe in Giesing

Jetzt ist es entschieden: Das Riffraff wird ab 2024 zum offiziellen Vereinsheim des TSV 1860. Doch wie soll die Kult-Kneipe in Zukunft heißen? Fans können jetzt darüber abstimmen.

München - Bereits Anfang des Jahres hat die AZ darüber berichtet, dass das Riffraff, eine der Kult-Kneipen in Giesing schlechthin, vor dem Aus steht. Besitzer Florian Falterer hatte schon damals nicht vor, die Pacht für das kleine Lokal zu verlängern. Daraufhin zeigte der TSV 1860 Interesse, die Kneipe zu übernehmen und zum Vereinsheim umzufunktionieren – jetzt gibt es konkrete Pläne.

Neues Vereinsheim für die Löwen: Was wird aus dem Riffraff?

Zu Beginn war noch nicht klar, in welcher Form der Verein das Gebäude nutzen wolle und ob der Bezirksausschuss einer solchen Nutzung überhaupt zustimmen würde. Ob das Riffraff zu einem Vereinsmuseum werden soll oder doch weiter nur als Bar besteht, ist auch jetzt noch nicht zu 100 Prozent sicher. Vereinsmanager Julian Reich sagte der AZ im Januar dazu, dass er sich eine Kombination aus beidem gut vorstellen könne.

TSV 1860 und das Riffraff: Jetzt werden die Pläne konkret

Nun gibt es jedoch Neuigkeiten in Sachen Riffraff: "Der TSV München von 1860 e.V. wird voraussichtlich Anfang 2024 in der Tegernseer Landstraße ein neues Vereinsheim eröffnen", heißt es jetzt auf der Website des Vereins. Wie das neue Vereinsheim heißen soll, ist jedoch noch unklar. Fans konnten in den vergangenen Wochen Vorschläge einsenden, von denen es jetzt sechs in eine engere Auswahl geschafft haben.

Riffraff in Giesing: Fans können über neuen Namen abstimmen

Zur Wahl stehen damit aktuell noch "Zum 60er, Zum Brunnenmeier, Löwengruam, Bamboleo, Löwenherz, Löwenmut" und ganz klassisch "Vereinsheim". Wer an der Abstimmung teilnehmen will, kann das tun.