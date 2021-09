3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FSV Zwickau live  Spielstand 0:1

Nachdem sich die Löwen zuletzt drei Mal in Folge 1:1 trennten, möchte die Mannschaft von Michael Köllner am Samstag unbedingt wieder dreifach punkten. Im Grünwalder Stadion empfängt der TSV 1860 Kellerkind FSV Zwickau. Gegen die Sachsen sind erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie 10.000 Fans auf Giesings Höhen zugelassen. Nach dem positiven Corona-Fall von Kevin Goden ist zudem am Dienstag die Quarantäne für Köllner und alle negativ getesteten Spieler aufgehoben worden.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!