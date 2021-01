3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen FSV Zwickau live

Nur vier Tage nach dem souveränen 3:0-Erfolg in Magdeburg, wartet auf den TSV 1860 die nächste Aufgabe: Am Sonntag empfangen die Löwen den FSV Zwickau im Grünwalder Stadion. Der Tabellenzweite aus Giesing geht als Favorit in die Partie gegen die Sachsen, die aktuell Rang elf belegen. Für die Löwen gilt es mit dem vierten Sieg in Folge weiter an Spitzenreiter Dynamo Dresden dran zubleiben. Der zuletzt gesperrte Sascha Mölders steht am Sonntag wieder zur Verfügung. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!