3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern  Traditionsduell am Dienstag live

Nach einem spielfreien Wochenende beginnt für den TSV 1860 der Endspurt in der 3. Liga und es warten absolute Highlights auf die Löwen! Am Dienstag empfängt Sechzig im Traditionsduell den 1. FC Kaiserslautern im Grünwalder Stadion. Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen vor der Partie nicht sein: Während die Pfälzer weiter um den Klassenerhalt bangen müssen, träumen die Löwen vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mittlerweile ist sind die viertplatzierten Sechzger seit acht Spielen ungeschlagen, die Konkurrenz patzte zuletzt im spannenden Vierkampf um die Aufstiegsplätze. Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!