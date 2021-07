3. Liga im Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 München  Samstag live

Semi Belkahia steht in Wiesbaden nicht zur Verfügung, gegen Würzburg zog sich der 22-Jährige eine Kapselverletzung zu. Für ihn wird Niklas Lang in die erste Elf rutschen: "Wir haben vollstes Vertrauen in Niki Lang", sagte Sechzigs Sportchef Günther Gorenzel.