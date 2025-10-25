Dritte Liga im Liveticker: SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 – erste Kauczinski-Niederlage

Spielende
Schluss! Die Löwen verlieren mit 1:3 beim SV Waldhof Mannheim. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!
Der TSV 1860 kassiert die erste Niederlage unter Markus Kauczinski und verliert mit 1:3 beim SV Waldhof Mannheim. Der Ticker zum Nachlesen!
Spielende
Schluss! Die Löwen verlieren mit 1:3 beim SV Waldhof Mannheim. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!
Große Kontermöglichkeit für Mannheim, aber Mendes verpasst am Ende den richtigen Moment zum Abschluss und verdribbelt sich.
Offensiv ist das heute einfach zu wenig, das muss man ganz klar so konstatieren. Bei Sechzig scheint die Hoffnung auf einen Anschlusstreffer auch immer mehr zu schwinden.
Reinthaler kommt nochmal zum Kopfball, doch der geht rechts am Tor vorbei.
Bitter! Bei Schifferl geht es nicht weiter, Sechzig muss die letzten Minuten also mit zehn Mann zu Ende spielen.
Schifferl hat sich bei einem Pressschlag am Knie verletzt und muss behandelt werden. Wechseln kann Sechzig nicht mehr.
Die Mannheimer machen es jetzt clever und nehmen bei jeder sich bietenden Gelegenheit Zeit von der Uhr.
Neun Minuten werden nachgespielt!
Auswechslung SV Waldhof Mannheim - Djayson Mendes kommt für Masca
Fast das 4:1! Wieder leisten sich die Löwen im Aufbauspiel einen fahrlässigen Fehlpass und laden Mannheim zum Gegenangriff ein. Am Ende kommt Michel vor dem Strafraum frei zum Schuss, verfehlt das Tor aber knapp.
Klünter mit einer guten Flanke Richtung Lohkemper, doch die kommt etwas zu hoch.
Auswechslung SV Waldhof Mannheim - Tim Sechelmann kommt für Samuel Abifade
Auswechslung SV Waldhof Mannheim - Terrence Boyd kommt für Kennedy Okpala
Auswechslung TSV 1860 München - Max Reinthaler kommt für Thore Jacobsen
Mannheim zieht sich nun zurück und versucht das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Sechzig läuft an, doch es fehlen die zündenden Ideen.
Geht hier noch was für die Löwen? Gut zehn Minuten plus Nachspielzeit haben sie noch, aber nach vorne geht weiter wenig. Bislang haben die Kauczinski-Wechsel keinen Effekt gezeigt.
Lohkemper hat rechts im Strafraum etwas Platz und zieht ab. Dähne ist noch dran und lenkt den Ball an den Pfosten!
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für Clemens Lippmann
Wieder liegt Okpala am Boden, wieder nach einem Zweikampf mit Voet. Dieses Mal muss der 20-Jährige behandelt werden.
Voet trifft Okpala im Zweikampf am Sprunggelenk. Der Mannheimer Angreifer bleibt kurz am Boden liegen, kann aber weitermachen.
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Kevin Volland
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Florian Niederlechner
Auswechslung TSV 1860 München - Philipp Maier kommt für Max Christiansen
Tor! 3:1 - Kennedy Okpala
Das gibt's ja nicht! Die Löwen pennen komplett und werden eiskalt bestraft. Masca legt einen Freistoß mit der Brust ab auf Okpala, der nicht lange fackelt und den Ball per Vollspann im Tor unterbringt. Da hat bei Sechzig jegliche Gegnerorientierung gefehlt. Ganz schlecht verteidigt!
Wann reagiert Kauczinski? Mit Hobsch hätte der Löwen-Coach noch einen torgefährlichen Mann auf der Bank, Wolfram und Philipp könnten Spielstärke reinbringen. Noch hat Kauczinski aber nicht gewechselt.
Gelbe Karte für Florian Niederlechner
Tor! 2:1 - Kennedy Okpala
Tor für Mannheim! Okpala hat im Strafraum viel Platz und wird überhaupt nicht angegriffen. Der Angreifer legt sich den Ball auf den linken Fuß und vollendet traumhaft ins Kreuzeck. Dähne erneut ohne Chance!
Wieder lassen die Löwen eine gute Kontermöglichkeit liegen, weil sie einfach zu unsauber spielen. Da wäre deutlich mehr drin heute.
Auswechslung SV Waldhof Mannheim - Adama Diakhaby kommt für Julian Rieckmann
Auswechslung SV Waldhof Mannheim - Diego Michel kommt für Arianit Ferati
Volland fasst sich ein Herz und zieht einfach mal aus halblinker Position ab. Nijhuis wird von Niederlechner die Sicht versperrt, hält den Schuss aber trotzdem mit einer starken Parade.
Ganz kuriose Aktion: Hoffmann führt einen Freistoß im eigenen Strafraum eigentlich aus, indem er mit dem Fuß den Ball antippt. Dann kommt es zur kompletten Verwirrung: Haugen läuft an und will sich die Kugel holen, wird von Hoffmann aber festgehalten. Schiedsrichter Wagner pfeift - aus welchem Grund auch immer - Freistoß für Mannheim.
Anpfiff 1. Halbzeit
Weiter geht's, Sechzig stößt zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Pause! Es geht mit einem 1:1 in die Kabine.
Gelbe Karte für Janne Sietan
Eine Minute wird nachgespielt...
Starke Offensivaktion von Sechzig! Haugen legt vor dem Strafraum ab zu Jacobsen, der sich durch mehrere Gegenspieler durchwuselt und Volland bedient. Der Routinier legt zurück auf Jacobsen, doch Nijhuis ist zur Stelle.
Lohkemper nimmt vor dem Strafraum Tempo auf und legt ab auf Masca, dessen Schuss aber weit übers Tor geht.
Es ist weiter eine hochintensive Partie im Carl-Benz-Stadion, Schiedsrichter Wagner lässt viel laufen.
Ein langer Diagonalpass landet auf dem linken Flügel bei Haugen. Der lässt einen Gegenspieler stehen und will Volland anspielen, doch wieder kommt der Pass zu ungenau.
Da wäre mal eine super Kontermöglichkeit gewesen, doch Haugen bekommt den Querpass nicht zu Niederlechner, der völlig frei steht. Bitter!
Von den Löwen kommt offensiv seit dem zwischenzeitlichen Führungstreffer überhaupt nichts mehr. Mannheim hat deutlich mehr Spielanteile, ohne sich aber eine Chance nach der anderen herauszuspielen.
Mannheim führt einen Freistoß vom linken Halbfeld flach aus. Masca spielt den Ball vom Flügel flach in den Strafraum, doch Dulic ist zur Stelle und klärt.
Tor! 1:1 - Samuel Abifade
Da ist es passiert! Ein weiter Einwurf von der rechten Seite wird in den Rückraum abgelegt. Dort steht Abifade blank und hämmert den Ball - genauso wie zuvor Christiansen - per Vollspann ins Tor. Keine Chance für Dähne.
Mannheim zeigt sich vom Rückstand unbeeindruckt und bestimmt aktuell das Geschehen.
Ganz gefährliche Situation: Ferati zieht eine Ecke ganz scharf direkt aufs Tor. Dähne ist zur Stelle und faustet den Ball weg.
Gelbe Karte für Max Christiansen
Klares taktisches Foul von Christiansen an Klünter. Die Gelbe geht völlig in Ordnung.
Ferati hat Volland nun schon zum zweiten Mal zu Boden gezogen und ist beide Male ohne Gelbe Karte davongekommen, obwohl beide Fouls durchaus taktischen Charakter hatten. Über den Schiedsrichter können sich die Mannheimer bislang wirklich nicht beschweren.
Abifade versucht es mit einem direkten Freistoß aus gut 25 Metern, scheitert aber an der Mauer.
Tor! 0:1 - Max Christiansen
Was! Für! Ein! Hammer! Erst scheitert Haugen mit einem guten Schlenzer an Nijhuis. Die Löwen bleiben aber dran. Am Ende landet der Ball genau vor Christiansen, der mit Anlauf direkt abzieht und die Kugel über den Pfosten ins Tor feuert!
Gelbe Karte für Markus Kauczinski
Pech für Sechzig! Volland wird im Strafraum getroffen und geht zu Boden, doch der Schiedsrichter entscheidet sich gegen einen Elfmeter. Kauczinski regt sich lautstark auf und sieht die Gelbe Karte.
Die Löwen sind sehr aufmerksam in den ersten Minuten und suchen schnell den Weg in die Spitze. Das war in dieser Saison nicht immer so.
Mannheim-Keeper Nijhuis klärt einen Ball nicht ganz sauber ins Mittelfeld. Jacobsen versucht es direkt mit einem Schuss aus großer Distanz über den Keeper hinweg, doch der kommt nicht scharf genug.
Erster Pass von Haugen in die Spitze zu Niederlechner, der im Strafraum aber von Hoffmann aufgehalten wird.
Anpfiff 1. Halbzeit
Los geht's, Mannheim stößt an!
Kapitän der Löwen ist auch heute wieder Thore Jacobsen.
Angeführt vom Schiedsrichter-Gespann um Felix Wagner betreten beide Teams den Platz im Carl-Benz-Stadion - gleich geht's los!
Die Mannheimer liegen aktuell mit 16 Punkten zwei Ränge vor dem Tabellenzwölften 1860. Zuletzt lief es aber für den heutigen Löwen-Gegner: Von den vergangenen vier Spielen wurden drei gewonnen.
Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Duisburg nimmt Kauczinski einen Wechsel vor: Christiansen rückt für Deniz, der heute aufgrund einer Gelbsperre fehlt, in die Startelf.
Die Aufstellung ist da! Folgende Startelf schickt Kauczinski heute gegen Mannheim auf den Platz:
Dähne - Dulic, Schifferl, Voet - Rittmüller, Christiansen, Jacobsen, Lippmann - Volland - Haugen, Niederlechner
Fehlen werden in der Mannheim die langzeitverletzten Morris Schröter, Jesper Verlaat und Kilian Jakob. Während Kauczinski bei Verlaat und Schröter noch eine Ausfallzeit von vier Wochen prognostiziert, rechnet er bei Jakob mit einer Trainingsrückkehr in 14 Tagen. Dazu fehlt im Carl-Benz-Stadion wegen der fünften Gelben Karte Tunay Deniz.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast beim SV Waldhof Mannheim. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr live.