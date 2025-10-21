Wikinger-Wende bei 1860! Erleichterter Haugen: "Die letzten Wochen waren nicht lustig"

Der Trainerwechsel von Glöckner zu Kauczinski scheint 1860-Stürmer Haugen zu beflügeln. "Ich hoffe, das war ein Wendepunkt“, sagt er und gibt zu: „Die letzten Wochen waren nicht lustig"

21. Oktober 2025 - 18:08 Uhr

Sigurd Haugen dreht jubelnd nach seinem Treffer zum vorentscheidenden 2:1 gegen Duisburg ab, später netzt Thore Jacobsen zum 3:1-Endstand ein. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON