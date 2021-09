3. Liga im Liveticker: SC Verl gegen TSV 1860 München live

Gewinnen ist Pflicht! Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg brauchen die Löwen unbedingt wieder einen Dreier, um den Anschluss an die Aufstiegsränge nicht komplett zu verlieren. Am Samstag ist der TSV 1860 als Tabellendreizehnter zu Gast beim SC Verl, aktuell Rang elf.

Bei den Löwen ist in dieser Trainingswoche höchste Konzentration angesagt: Die Einheiten fanden, anders als ursprünglich geplant, teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Michael Köllner ist jetzt gefragt, kommt es gegen Verl zu Veränderungen in der Startelf? Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!