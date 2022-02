3. Liga im Liveticker: FSV Zwickau gegen TSV 1860 - Samstag live

Gelingt der TSV 1860 nun der Befreiungsschlag oder geht die Krise weiter? Nach zuletzt vier sieglosen Spielen und zwei Niederlagen in Folge wollen die Löwen endlich wieder einen Dreier einfahren - die Möglichkeit bietet sich am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau. Die Sachsen belegen aktuell mit 32 Punkten Tabellenplatz 13, haben aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Bei 1860 ist die Stimmung nach der jüngsten Negativ-Serie angespannt. "Wir brauchen Spieler, die selbst an sich glauben und den sportlichen Erfolg wollen", meinte Präsident Robert Reisinger zuletzt, stellte sich aber erneut hinter Trainer Michael Köllner.

Verfolgen Sie die Partie der Sechzger in Zwickau am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!