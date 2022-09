3. Liga im Liveticker: Borussia Dortmund II gegen TSV 1860 München – Samstag live

Die Länderspielpause ist vorüber, jetzt beginnt für den TSV 1860 der heiße Herbst: Bis zur langen Winterpause, die aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar bereits Mitte November beginnt, stehen für die Löwen in der Liga acht Spiele an. Los geht es am Samstag bei Borussia Dortmund II. Da deren eigentliches Heimstadion Rote Erde derzeit umgebaut wird, wird die Partie ausnahmsweise nebenan im großen Signal-Iduna-Park ausgetragen. Die Löwen wollen sich in der Tabelle weiter oben festbeißen. Unter der Woche gab es mit dem Viertelfinal-Aus im Toto-Pokal beim FV Illertissen allerdings einen bitteren Rückschlag. In Dortmund wollen die Sechzger Wiedergutmachung betreiben. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!