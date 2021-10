3. Liga im Liveticker: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München - heute live

Nach der Absage der Partie gegen Waldhofmannheim am vergangenen Wochenende geht es am Samstag in der 3. Liga weiter. Dann muss die Mannschaft von Michael Köllner gegen den 1. FC Saarbrücken ran. Bei den Saarländern müssen die Giesinger unbedingt dreifach punkten, 1860 wartet nun mehr seit sechs Spieltagen auf einen Sieg. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im Liveticker!