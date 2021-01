Schlusspfiff im Grünwalder Stadion! Am Ende unterliegen die Löwen dem FSV Zwickau mit 0:1. Nach einer starken ersten Hälfte mit miserabler Chancenverwertung treffen die Gäste mit ihrer ersten Chance im Spiel ins Tor. Die Löwen können hingegen nicht an den guten ersten Durchgang anknüpfen und verpassen den Sprung an die Tabellenspitze. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönes Restwochenende!