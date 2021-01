Bundesliga im Liveticker: FC Augsburg gegen FC Bayern - Mittwoch live

Es geht weiter Schlag auf Schlag! Nach dem knappen 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag sind die Münchner am Mittwoch beim FC Augsburg gefordert. Bereits vor dem letzten Hinrundenspieltag steht das Team von Hansi Flick als Herbstmeister fest. Weltfußballer Robert Lewandowski trifft weiter wie er will. Der Pole stellte gegen die Freiburger die nächste historische Bestmarke auf: Durch seinen 21. Saisontreffer ist er der erste Spieler überhaupt, der mehr als 20 Tore innerhalb einer Halbserie erzielt hat. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!