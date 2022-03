Schlusspfiff! Am Ende bleibt es in Sinsheim beim 1:1-Unentschieden. Die Nagelsmänner vergeben in einer unterhaltsamen Partie vor allem nach dem Seitenwechsel eine Vielzahl an Chancen und verpassen so den Auswärtsdreier. Wir verabschieden uns hiermit vom AZ-Liveticker und wünschen ein angenehmes Restwochenende!