Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach – Samstag live

Topspiel in der Fußball-Bundesliga! Am vierten Spieltag trifft der FC Bayern zu Hause auf Borussia Mönchengladbach. Die Münchner gegen die "Fohlen" – das ist auch das Duell des Spitzenreiters gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Der deutsche Rekordmeister zeigt sich mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 15:1 in einer beeindruckenden Verfassung. Die Gäste aus Gladbach kommen nach drei Partien auf zwei Siege und ein Unentschieden (Torverhältnis 6:3). Gegen die "Fohlen" will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann Wiedergutmachung leisten: In der vergangenen Saison konnten die Münchner in der Liga nicht gegen die Gladbacher gewinnen (1:1 und 1:2), im DFB-Pokal gab es die herbe 0:5-Klatsche. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker – Anpfiff ist am Samstagabend um 18.30 Uhr!