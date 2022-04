Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live

Topspiel, Kracher, Clásico: Am Samstagabend empfängt der FC Bayern die Gäste von Borussia Dortmund! Und für die Münchner könnte es ein ganz besonderes Spiel werden, denn mit einem Sieg gegen die Schwarz-Gelben ist dem deutschen Rekordmeister die zehnte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. Meister-Matchball in der Allianz Arena!

Die Bayern können nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Villarreal in dieser Saison "nur noch" den Meistertitel holen – am liebsten natürlich direkt gegen den Ligarivalen aus Dortmund. Niklas Süle, der ab nächster Saison für den BVB auflaufen wird, ist wieder fit und könnte gegen seinen künftigen Verein starten.

Das Topspiel zwischen Bayern und Dortmund – am Samstag ab 18.30 Uhr hier im AZ-Liveticker!