"Sex And The City": Warum man sich auf die Fortsetzung freuen kann

Die Kult-Serie "Sex And The City" ist heute zurück. Alles zum großen (und glamourösen!) Wiedersehen mit den Frauen, die Generationen geprägt haben.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis kehren in ihre "Sex and the City"-Kultrollen zurück.

Die Vorfreude bei sehr, sehr vielen Frauen (und ja: auch Männern) könnte kaum größer sein - der Erwartungsdruck freilich auch nicht. Über 15 Jahre mussten sich schließlich Millionen Fans der Kult-Serie "Sex And The City" (SATC) gedulden.

"And Just Like That...": Fortsetzung von "Sex And The City" startet

Aber heute ist es so weit! Endlich! Hoch die Cosmopolitan-Gläser - es stöckelt und sexelt wieder los. Weltweit werden die ersten beiden Folgen der zehnteiligen Fortsetzung "And Just Like That..." gezeigt (in Deutschland exklusiv bei Sky). Ohne vorab zu viel verraten zu wollen: Es ist alles wie immer - und doch ganz anders. Und noch komplizierter. War schon das L(i)eben in den 30ern nicht immer einfach, so ist es das in den 50ern erst recht nicht.

Um was geht es bei "And Just Like That..."?

Natürlich wieder im Mittelpunkt: die New Yorker Sex-Kolumnistin Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) und ihre beiden besten Freundinnen, die abgeklärte Anwältin Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und die hoffnungslos romantische Mutter und Ehefrau Charlotte York (Kristin Davis). Die wohl größte Veränderung auf den ersten Blick am SATC-Nachfolger: PR- und Sex-Expertin Samantha Jones (Kim Cattrall) fehlt als vierte Freundin im Bunde, wird aber durch viele neue Charaktere (Überraschung!) ersetzt.

Carrie und Mr. Big sind zurück

Glücklicherweise dabei: Die On-Off-Liebe der Hauptdarstellerin Carrie - Mr. Big (Chris Noth), den sie nach sechs Staffeln, vielen Irrungen und Wirrungen im ersten Kinofilm geheiratet hat.

Doch Paparazzi-Fotos von den SATC-Dreharbeiten haben bereits verraten, dass wohl noch ein anderer Typ Carrie sehr nahekommt. Aber, Moment, Stopp!

Wie endet "And Just Like That..."?

Genau aus dem Grund, damit kein Fan vorab zu viel erfährt, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, dass die Serie von den Zuschauern nicht - wie das bei anderen meist der Fall ist -, am Stück angeschaut werden kann. Der Nachfolger wird häppchenweise wöchentlich ausgestrahlt, so dass niemand ausplaudern kann, wie's ausgeht.

Wie gelungen das Wiedersehen mit den stilvollen und schlagfertigen Powerfrauen ist, muss jeder für sich entscheiden. Fest steht nur das: Die Kult-Serie hat das Bild von selbstbewussten Karrierefrauen verändert - und ganze Generationen geprägt, amüsiert und inspiriert.

"Sex and the City" hat eine ganze Generation geprägt

Ob es nun modisch (von den Manolos bis zum Mustermix, siehe rosa Kasten) war - oder gesellschaftlich. Durch "Sex And The City" war es für viele plötzlich kein Tabu mehr, über Sex-Praktiken oder -Probleme lautstark und humorvoll im Lieblingslokal zu diskutieren. Eine Serie wurde für viele Menschen zur großen (und glamourösen!) Identifikation.

Doch am Ende wussten alle: Ein Trend mag kommen und gehen - der ideale Partner leider manchmal auch. Aber Freundschaft kommt nie aus der Mode.