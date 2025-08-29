Weitere OP notwendig: Jessie J sagt Tour ab

Die britische Sängerin Jessie J hat ihre geplante US-Tournee abgesagt und die Europa-Termine verschoben. Grund: Sie muss sich einem weiteren Eingriff unterziehen.

Die britische Sängerin Jessie J (37) hat schweren Herzens ihre für Oktober geplante Acoustic Tour abgesagt beziehungsweise verschoben. Rund drei Monate nach ihrer Brustkrebs-Diagnose muss sich die "Price Tag"-Interpretin einem weiteren chirurgischen Eingriff unterziehen, wie die Sängerin am Donnerstag mitteilte.

"Leider muss ich mich einer zweiten Operation unterziehen - nichts allzu Ernstes, aber sie muss bis Ende des Jahres durchgeführt werden", erklärte die Musikerin. Der Termin falle mitten in ihre geplante Tour. "Es tut mir so leid, ich fühle mich frustriert und traurig, aber ich muss gesund werden, ich muss geheilt werden."

Während die ursprünglich für Oktober 2025 geplanten Auftritte in Großbritannien und Europa auf April 2026 verlegt werden, fallen die US-Termine vorerst ganz aus. In Deutschland tritt Jessie J durch die Verschiebung nun am 23. April 2026 in Köln auf. Städte wie Amsterdam, Paris, Brüssel und London sind ebenfalls von der Verschiebung betroffen.

Was die US-Konzerte angeht, lässt sich Jessie J alle Optionen offen. Sie wolle diese Termine noch immer nachholen, sei aber unsicher, wann das möglich sei. "Ich muss realistisch sein bezüglich meiner aktuellen Situation und der Logistik einer Tour."

Im Juni hatte die 37-Jährige öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Kurz darauf informierte sie ihre Fans, dass der Tumor in einer Mastektomie entfernt werden konnte und sich der Krebs nicht weiter ausgebreitet habe.

Prominente Unterstützung und Fan-Reaktionen

Unter ihrem aktuellen Instagram-Post erhält Jessie J viel Zuspruch aus der Promiwelt. Heidi Klum (52) verschickte etwa ein Herzchen-Emoji und Rita Ora (34) kommentierte: "Du machst deine eigenen Pläne und alles andere wird sich fügen - Gesundheit geht vor. Liebe dich." Auch ihre Fans zeigten sich verständnisvoll: "Wir werden so lange auf dich warten, wie es dauert. Alles was zählt, ist deine Gesundheit."

Jessie J kommentierte ihren Post ebenfalls: "Ich scrolle gerade im Bett durch diese Kommentare und heule. Die Liebe und Unterstützung und das Verständnis. Ich spüre sie. Danke."