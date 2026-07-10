Tollwood: Polt statt Haindling

So funktioniert der Ticketwechsel für den abgesagten Haindling-Auftritt auf dem Tollwood

Auch das Zusatzkonzert von Gerhard Polt & Die Well-Brüder am 14. Juli in der Tollwood Musik-Arena ist bereits ausverkauft. Der zusätzliche Termin war kurzfristig angesetzt worden, nachdem das Konzert von Haindling aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden musste.

Der Tickettausch für das Zusatzkonzert ist inzwischen beendet. Besucherinnen und Besucher, die ihre Karten für das abgesagte Haindling-Konzert noch nicht umgetauscht haben, können ihre Haindling-Tickets an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden.

Wer den Tickettausch bereits über www.tollwood.de vorgenommen hat, bringt bitte am Konzertabend unbedingt das ursprüngliche Haindling-Ticket sowie die Mail-Bestätigung über den Tickettausch zum Einlass mit. Diese dienen als Nachweis für den erfolgten Tickettausch. Die Abendkasse an der Musik-Arena öffnet am 14. Juli um 17.30 Uhr. Dort erhalten Besucherinnen und Besucher bei Fragen rund um den Einlass Unterstützung.

Mit dem Zusatzkonzert verabschieden sich Gerhard Polt und die Well-Brüder ein letztes Mal gemeinsam von der Bühne der Tollwood Musik-Arena. Nach der großen Nachfrage für den ersten Termin am 12. Juli auf dem Tollwood Sommerfestival ist nun auch dieser Abend ausverkauft.

Volker Isfort