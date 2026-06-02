Haindling sagt Konzerte aus gesundheitlichen Gründen ab – und meldet sich zu Wort: "Musik klingt weiter“

Die bayerische Kultband Haindling muss ihre geplanten Sommerkonzerte 2026 aus gesundheitlichen Gründen absagen. Hans Jürgen Buchner äußert sich persönlich dazu und bittet seine Fans um Verständnis: "Die Musik klingt weiter.“

„Lang scho nimmer gsehn“: Die bayerische Kultband Haindling wollte am 14. Juli 2026 für eine Zugabe zurück in die Musik-Arena auf dem Tollwood Sommerfestival, bei dem sie zuletzt 2024 aufgetreten war. Doch daraus wird nun nichts. Hans Jürgen Buchner, Mastermind von Haindling, muss die fünf geplanten Sommerkonzerte 2026 aus gesundheitlichen Gründen absagen, schreibt sein Manager Lothar Schlessmann.

„Nachdem Hans Jürgen Buchner im letzten Jahr sehr viel Freunde und Kraft aus der Sommertour 2025 gezogen hat, waren weitere fünf Konzerte im Jahr 2026 das logische nächste Ziel.“ „Die Musik, die Bühne und das Publikum sind mein Lebenselixier!“, habe Hans Jürgen Buchner betont. Haindling steht seit Jahrzehnten für einen unverwechselbaren Sound aus Jazz, Pop, Weltmusik und bayerischen Elementen.

Hans-Jürgen Buchner von der Musikgruppe Haindling in seinem Musikstudio. © Armin Weigel (dpa)

Leider musste er sich in den letzten Tagen ärztlichen Behandlungen unterziehen. Sein behandelnder Professor schließe absolut aus, dass es in diesem Sommer zu einer Rückkehr auf die Bühne kommen könne. „Wir müssen daher die leider und schweren Herzens ersatzlos absagen“, erklärt Schlessmann.

Nun hat sich auch Hans Jürgen Buchner per Facebook selbst gemeldet: "Ich kann die Tour nicht machen, weil ich mich erholen muss. Mir tut es wirklich leid für die Haindling-Liebhaber, aber: Die Musik klingt weiter."

Was Ticket-Inhaber nun beachten müssen

Gerhard Polt hat nun spontan zugesagt, noch ein weiteres letztes Mal aufs Tollwood zu kommen. Gemeinsam mit den Well-Brüdern steht der Kabarettist am 14. Juli nun zusätzlich in der Musik-Arena auf der Bühne. Der erste Abend am 12. Juli war seit vielen Monaten ausverkauft. Nun springen Polz und die Well-Brüder ein. Michael Well sagt: "Wir machen das auch und insbesondere für Hans-Jürgen. Wir wünschen ihm von Herzen gute Besserung und eine schnelle Erholung.”

Die Tickets für das Konzert von Haindling können ohne Aufpreis für den Zusatztermin von Gerhard Polt & den Well-Brüdern am 14. Juli 2026 umgetauscht werden. Die Abwicklung erfolgt über ein Formular unter – solange Tickets verfügbar sind. Wer den Zusatztermin nicht wahrnehmen möchte, kann die Tickets auch an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie gekauft wurden.