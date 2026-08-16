Tollwood 2027: Sein Auftritt wurde gerade erst abgesagt – jetzt ist er im nächsten Sommer dabei

Der Vorverkauf für die Konzerte in der Tollwood-Musikarena hat für 2027 bereits begonnen. Und für manche Konzerte sollte man sich auch beeilen.

Mehrere Wochen Musikgenuss, Party und gutes Essen – das gibts beim Sommertollwood in München. Für 2027 sind jetzt die ersten Acts bekannt.

Das Tollwood-Sommerfest 2026 endete am 19. Juli mit einem schon seit Monaten ausverkauften Konzert von Deep Purple. 32 Konzerte in der Musik-Arena begeisterten insgesamt rund 155.000 Fans. Aber hinter den Kulissen wird schon fieberhaft am Programm gearbeitet, das 2027 in der Musik-Arena stattfinden soll.

Scheibchenweise veröffentlicht Tollwood die Ergebnisse: Für neun Acts kann man bereits Tickets erwerben: Der von der Kunstfreiheit gedeckte Danger Dan spielt am 1. Juli 2027 in der Musikarena. Sein Auftritt zusammen mit Igor Levit in der ZDF-Satire-Sendung "Die Anstalt" wurde gerade erst von offizieller Seite abgesagt und sorgte für einen Skandal im deutschen Fernsehen. Auch mit seinem neuesten Lied landete er in den Schlagzeilen, weil er seine Augenkrankheit öffentlich macht. "Ich seh' noch alles vor mir, hör' wie der Arzt mir sagte: Von dieser Krankheit wird man blind."

Danger Dan singt über die drohende Erblindung

So beginnt sein Song "Dass es hier so schön ist". In seinem Newsletter ging der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Daniel Pongratz näher darauf ein: "Ich leide an der seltenen Augenerkrankung Retinitis pigmentosa, bei der mein Sehvermögen nach und nach verloren geht."



Neben Danger Dan sind außerdem weitere Acts für das Sommer Tollwood 2027 bekannt gegeben worden. So spielt Dicht & Ergreifend aus Niederbayern am 2. Juli 2027, Querbeat erobern am 3. Juli 2027 das Musikzelt. Sarah Connor kennt und liebt Tollwood, sie hat für den 9. Juli 2027 ihren Auftritt angekündigt.

Danger Dan spielt am 1. Juli 2027 auf dem Tollwood Festival. © Jaro Sanmann Suffner

Joe Bonamassa & Marc Broussard begeistern Gitarrenfans am 12. Juli 2027. Matthias Reim bringt am 14. Juli den deutschen Schlager in die Musik-Arena. Mit der einzigartigen Kombination aus treibendem Techno und expressivem Brass-Sound kommt die Techno Marching Band Meute zurück in die Tollwood Musik-Arena: am 17. Juli 2027.

Kool Savas spielt am 19. Juli 2027. Auch die Tollwood-Dauerbrenner Schmidbauer & Kälberer sind natürlich wieder dabei: Sie haben sich für das kommende Jahr die Münchner Band Dreviertelblut eingeladen (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben).

Wer bei einem der Konzerte dabei sein will, sollte sich beeilen, denn viele Tollwood-Konzerte sind schnell ausverkauft. Karten gibt es unter der Ticket-Hotline 089-38 38 50 0, der Kartenversand ist kostenlos.