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The Weeknd 2026 live in München: Wichtige Infos zu Tickets, Setlist, Vorband und Anfahrt

Der kanadische Weltstar The Weeknd ist aktuell auf seiner "After Hours Til Dawn"-Stadiontour unterwegs. Im Juni gibt er gleich drei Konzerte in München. Die wichtigsten Infos zu den Gigs in der Allianz Arena.
Andre Wagner
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The Weeknd gibt Ende Juni 2026 gleich drei Konzerte in der Münchner Allianz Arena.
The Weeknd gibt Ende Juni 2026 gleich drei Konzerte in der Münchner Allianz Arena. © IMAGO/mpi04

Knapp drei Jahren nach seinem letzten Konzert in München, gibt sich der kanadische Weltstar The Weeknd, so der Künstlername von Abel Makkonen Tesfaye, im Rahmen seiner spektakulären "After Hours Til Dawn"-Stadiontour wieder einmal die Ehre in der bayerischen Landeshauptstadt.

Wann spielt The Weeknd in München?

Gleich dreimal wird The Weeknd im Jahr 2026 in München auftreten, und zwar am 25., 26. und 27. Juni. Doch statt im Olympiastadion, wie bei seinem letzten Konzert, tritt der kanadische Ausnahmekünstler mit seiner außergewöhnlichen Mischung aus R’n’B, Pop und elektronischen Klängen diesmal in der Allianz Arena im Münchner Norden auf.

The Weeknd in München:  Gibt es noch Tickets?

Für die Konzerte von The Weeknd in der Münchner Allianz Arena sind derzeit bei Eventim keine Tickets mehr erhältlich. Allerding gibt es vereinzelt Karten im dortigen Fansale. Auch bei Ticketmaster sind Anfang Juni für alle drei Konzerte noch vereinzelt Tickets im Resale erhältlich (ab 102,93 Euro). Zudem sind noch VIP Packages zu haben, da geht der Preis bei 339,50 Euro los (Stand. 5. Juni)

Welche Band spielt im Vorprogramm von The Weeknd in München?

Im Vorprogramm der drei Münchner Konzerte von The Weeknd wird der US-amerikanischer Rapper Playboi Carti auf der Bühne stehen. Sein Gig wird etwa 45 Minuten dauern.

Lesen Sie auch

Setlist: Welche Songs wird The Weeknd in München spielen?

Ausgehend von den bisherigen Konzerten der "After Hours Til Dawn"-Stadiontour wird The Weeknd in München mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Songs spielen. 

  • Baptized in Fear
  • Open Hearts
  • Wake Me Up
  • After Hours
  • Starboy
  • Heartless
  • Faith
  • Cry for Me
  • I Can't Fucking Sing
  • São Paulo (with Anitta)
  • Rio
  • Take My Breath
  • Sacrifice
  • How Do I Make You Love Me?
  • Can't Feel My Face
  • Lost in the Fire
  • Timeless
  • Often
  • Given Up on Me
  • I Was Never There
  • The Hills
  • Creepin'
  • Niagara Falls
  • One of the Girls
  • Stargirl Interlude
  • Out of Time
  • I Feel It Coming
  • Die for You
  • Is There Someone Else?
  • Wicked Games
  • Call Out My Name
  • The Abyss
  • Save Your Tears
  • Less Than Zero
  • Blinding Lights
  • Without a Warning
  • House of Balloons
  • Moth to a Flame
Abel Makkonen Tesfaye, so der bürgerliche Name von The Weeknd, wird am 25., 26. und 27. Juni 2026 in der Münchner Allianz Arena auf der Bühne stehen.
Abel Makkonen Tesfaye, so der bürgerliche Name von The Weeknd, wird am 25., 26. und 27. Juni 2026 in der Münchner Allianz Arena auf der Bühne stehen. © IMAGO/mpi04

Ist eine Fan-Aktion in der Allianz Arena geplant?

Ein Fan-Projekt verteilt vor dem Konzert tausende weiße Luftballons. Passend zum Song "House of Balloons" sollen diese im Stadion aufgepustet und hochgehalten werden. Initiatorin Fede stemmt die Aktion komplett aus eigener Tasche und freut sich über jeden Fan, der mitmacht und eigene (weiße) Ballons in die Allianz Arena mitbringt.

Außer München: Wo tritt The Weeknd 2026 noch in Deutschland auf?

Nach seinen drei Konzerten in München wird The Weeknd im Rahmen seiner "After Hours Til Dawn"-Stadiontour noch drei weitere Gigs in Deutschland geben. Der Kanadier wird am 30. und 31. Juli sowie am 1. August zu Gast im Frankfurter Deutsche Bank Park sein.

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade. 

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

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